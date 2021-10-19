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وفاة 4 أشخاص دهسًا في حادث مروع بنجران

وفاة 4 أشخاص دهسًا في حادث مروع بنجران
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تواصل- فريق التحرير:

شهد حي الجامعة في نجران حادث سير مروع راح ضحيته 4 أشخاص، فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات أولية عن وفاة 3 نساء، فيما هرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى المكان.

ونشر حساب “نجران اليوم” على “تويتر”  أن الجهات الأمنية والإسعافية بنجران تباشر حادث دهس نتج عنه وفاة 3 نساء في حي الجامعة.

فيما قالت صفحة “نجران الآن”، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص ، وكان بسبب السرعه الجنونية داخل حي الجامعة وأدى الى وفاة سيده وإبنها وسيده أخرى وإبنتها .

وسنوافيكم بالتفاصيل فور إعلانها من الجهات المختصة.

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