وفاة 3 نساء دهسًا في حادث مروع بنجران

تواصل- فريق التحرير:

شهد حي الجامعة في نجران حادث سير مروع راح ضحيته 4 أشخاص، 3 نساء وابن واحدة منهن ، فيما تباشر الجهات الأمنية الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات أولية عن وفاة 3 نساء، فيما هرعت سيارات الإسعاف ورجال الأمن إلى المكان.

ونشر حساب “نجران اليوم” على “تويتر” أن الجهات الأمنية والإسعافية بنجران تباشر حادث دهس نتج عنه وفاة 3 نساء في حي الجامعة.

فيما قالت صفحة “نجران الآن”، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص ، وكان بسبب السرعه الجنونية داخل حي الجامعة وأدى الى وفاة سيده وإبنها وسيده أخرى وإبنتها .

وسنوافيكم بالتفاصيل فور إعلانها من الجهات المختصة.