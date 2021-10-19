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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أسعار البنزين تقفز لأعلى مستوى منذ 7 سنوات في أمريكا

أسعار البنزين تقفز لأعلى مستوى منذ 7 سنوات في أمريكا
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تواصل- وكالات:

سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا غير مسبوقًا لتبلغ 3.32 دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ عام 2014، بحسب تطبيق تحليل أسعار الوقود في الولايات المتحدة “جاس بادي”.

وبلغ متوسط تكلفة جالون البنزين في الولايات المتحدة نحو 3.30 دولار، بزيادة 7.5 سنت عن الشهر الماضي و1.08 دولار عن نفس الوقت من العام الماضي، حسب وكالة سبوتنيك.

وقال باتريك دي هان، رئيس قسم تحليل البترول في “جاس بادي” لشبكة “سي إن بي سي”: إنها تستمر في الارتفاع، أعتقد أنها مجرد مسألة وقت حتى نصل إلى 3.35 دولار وربما 3.40 دولار.

والولايات ذات أعلى متوسط ​​سعر للجالون الواحد هي كاليفورنيا (4.45 دولار) وهاواي (4.13 دولار) ونيفادا (3.90 دولار). أدنى متوسط ​​للأسعار يتواجد في تكساس (2.92 دولار) وأوكلاهوما (2.94 دولار) وأركنساس (2.97 دولار).

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