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(فيديو متداول) الشرطة الأسترالية تفحص أكواب القهوة للمواطنين .. لن تتخيل السبب

(فيديو متداول) الشرطة الأسترالية تفحص أكواب القهوة للمواطنين .. لن تتخيل السبب
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 تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مثيرة وغير متوقعة في أستراليا، قامت عناصر شرطة بمدينة ملبورن الأسترالية، بفحص أكواب القهوة التي يحملها المواطنون في الشوارع والحدائق العامة.

وسادت حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أستراليا، بسبب قيام الشرطة بمثل هذه الأفعال.

وبحسب ما تم تداوله، فإن عناصر الشرطة أقدموا على ذلك، للتأكد من عدم خرقهم تدابير الحد من الجائحة.

وانتشر مقطع فيديو، يظهر العديد من ضباط الشرطة وهم يواجهون رجلاً يتنزه في إحدى الحدائق.

وقام أحد أفراد الشرطة، بفحص كوب القهوة الذي يحمله للتأكد من أن داخله قهوة بالفعل وليس خدعة لعدم ارتداء الكمامة.

ويظهر الفيديو الضابط يمسك كوب قهوة الرجل، قائلاً: “هل تمانع إذا تحققت من وجود أي شيء في ذلك؟”

كما يظهر الفيديو أيضا الشرطي وهو يقوم بهز الكوب، وبعد أن يقتنع بوجود سائل بداخله يعيده ويقول للرجل “استمتع بقهوتك”.

 

 

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