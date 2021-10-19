الهلال الأحمر: إصابة 30 مشجعًا بأزمة تنفسية و40 حالة إغماء في «دربي الرياض»

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كشفت هيئة الهلال الأحمر، أنها تلقت 105 بلاغات في مباراة النصر والهلال، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، في تصريحات نقلتها قناة الإخبارية، إنها تلقت 105 بلاغات في مباراة النصر والهلال، بينها 40 حالة إغماء كما شملت 15 ألم بالصدر و30 أزمة تنفسية و20 مشاجرة.

كان الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، وجه رسالة عجلة للمشجعين المتعصبين قبيل انطلاق مباراة النصر والهلال.

وكتب النمر على حسابه في تويتر : “للمشجعين المتعصبين: عوائلكم ترجوكم ألا تشاهدوا المباراة خاصة في الحالات الآتية:

١-عمرك فوق ٥٠ سنة

2- لديك سكري وضغط

٣- عندك جلطة سابقة

٤.لديك ضعف قلب