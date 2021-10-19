توفي عنها زوجها.. ماذا يجب عليها من الواجبات

تواصل- فريق التحرير:

تختلف الأحكام من حالة لأخرى حول عدة المرأة، فعدة المتوفي عنها زوجها، ليست كعدة الحامل أو المطلقة.

وفي سؤال حول ما يجب على المرأة في عدتها، خاصة المتوفي عنها زوجها أجاب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء أنه يجب عليها أن تترك الطيب عطوراً أو بخوراً.

كما يجب عليها أيضا أن تبتعد عن لبس الذهب والحلي، ومساحيق التجميل والحناء.

ويجب عليها ألا تلبس ثوباً للتجمل، بل ثوباً نظيفاً عادياً.

وتلتزم أيضا بالمكوث في بيت زوجها الذي توفي عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو مجمل عدتها.