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أعراض خطيرة تنذر بالسكتة الدماغية.. لا تتجاهلها

أعراض خطيرة تنذر بالسكتة الدماغية.. لا تتجاهلها
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تواصل – وكالات:

أحيانا يشعر البعض ببعض الأعراض مثل التنميل أو صعوبات في الرؤية والكلام، والتي يؤكد الأطباء على أهمية الانتباه لها وزيارة الطبيب لكشف أسبابها وعلاجها.

وفي هذا السياق، أوضحت الجمعية الألمانية لعلاج السكتة الدماغية إنه ينبغي أخذ الاضطرابات العصبية مثل الخدر (التنميل) ومظاهر الشلل وصعوبات الرؤية والكلام والتشوش الذهني على محمل الجد؛ حيث إنها تشير إلى اضطرابات سريان الدم في الدماغ، والتي تنذر بحدوث سكتة دماغية.

وأشارت الجمعية، إلى أن الأعراض الأخرى للسكتة الدماغية تشمل الصداع الشديد والدوار والغثيان والقيء، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للحصول على المساعدة الطبية على وجه السرعة؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها من أجل تجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الإصابة بسكتة دماغية كإعاقات خطيرة تدوم مدى الحياة.

وبينت الجمعية الألمانية، أن عوامل الخطورة المؤدية للإصابة بسكتة دماغية تتمثل في الشيخوخة وارتفاع ضغط الدم وداء السكري واضطرابات الأيض مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية مثل الرجفان الأذيني وتضيق الشريان السباتي، بالإضافة إلى البدانة وقلة الحركة والتدخين .

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