شكوى من تسريبات «المياه» في نجران والشركة ترد : «راجعوا سباكة منازلكم»

تواصل- فريق التحرير:

اشتكى بعض سكان منطقة نجران من تسريبات المياه التي طال بعضها إمدادات الكهرباء داخل المنازل ، ملقين باللوم على “مياه نجران”، في الوقت الذي طالب مرتادو شارع الجوازات بحي الفهد الجنوبي بالتدخل السريع والعاجل لما يشهده الشارع من فيضانات بداية من مدرسة الإمام خلف حتى وزارة التجارة.

وأشاروا إلى أن البعض قد يتوهم أن المياه التي أغرقت الطرقات ناتجة عن أمطار أو سيول إلا أن الأمر نتيجة تسريبات شبكة المياه التي خلفت بحيرات عريضة نتج عنها عرقلة السير بالشارع لمسافة كبيرة مطالبين الجهات المسؤولة التدخل السريع ومعالجة الخلل.

ومن جانبها أكدت “مياه نجران” أنها غير مسؤولة عن التسرب الذي طال تمديدات الكهرباء بالمنطقة مشيرة إلى أن العطل من سباكة المنزل، وأبلغت فرق الصيانة أصحاب الشأن بذلك، ودعت المستهلكين المتضررين إلى ضرورة مراجعة سباكة منازلهم، فيما نفى المتضررون ذلك مؤكدين أنه لم يتم التواصل معهم ولم تقف فرق الصيانة على موقع الخلل الذي أرجعوه إلى تمديدات شبكة المياه، وفقاً لصحيفة “الوطن”.