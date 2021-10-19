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بسبب ماضيه الاستعبادي.. إزالة تمثال الرئيس الثالث للولايات المتحدة

بسبب ماضيه الاستعبادي.. إزالة تمثال الرئيس الثالث للولايات المتحدة
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تواصل- فريق التحرير

تشهد الولايات المتحدة سجالا حادا، حول مصير تماثيل تعتبر مسيئة لأقليات، والتي كان من أشهرها أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة ” توماس جيفرسون”.

وعرف عن جيفرسون، ماضيه الاستعبادي، حيث كان يعمل في مزرعته في فرجينيا 600 عبد، وأنجب ستة أولاد من إحداهن.

وكان أعضاء في مجلس مدينة نيويورك، قد صوتوا لصالح إزالة تمثال لتوماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن العضو في المجلس البلدي آدريان أدامز أن  الرئيس الثالث للولايات المتحدة يجسد أكثر نواحي مشينة في تاريخ بلادنا.

وتحظى قضية إزالة التماثيل في الولايات المتحدة بتفاعل كبير، خاصة بعد احتجاجات شهدتها البلاد العام الماضي ضد التمييز العنصري على خلفية مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد .

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