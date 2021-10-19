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فيديو يفضح الحوثي.. إجبار الأطفال وتجنيدهم لتنفيذ عمليات انتحارية

فيديو يفضح الحوثي.. إجبار الأطفال وتجنيدهم لتنفيذ عمليات انتحارية
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تواصل- فريق التحرير

ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بما تقوم مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن،  من إجبار الأطفال على الالتحاق بجبهات القتال، والزج بهم في ساحات الحرب ضد قوات الشرعية.

ونشر الإرياني مقطع فيديو لعدد من الأطفال الذين تم الزج بهم  بعد إجبارهم من قبل الحوثي، معلقا بالقول :” نجدد التحذير من تصعيد مليشيا الحوثي لعمليات تجنيد الاطفال دون سن (18)  واقتيادهم بالقوة والإكراه من منازلهم وأحيائهم والمدارس والأسواق، والزج بهم في هجمات انتحارية على خطوط النار مع افتقادهم لأي خبرة قتالية، ليقعوا بين قتيل وجريح وأسير”.

وأعرب الإرياني عن أسفه لصمت المجتمع الدولي، ضد جرائم الحوثي،  قائلا :” يقف المجتمع الدولي متفرجا على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الأطفال في اليمن،والذي يشجع المليشيا على تكثيف عمليات استدراج الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم وقودا لمعاركها العبثية، وخدمة المخططات الإيرانية وسياساتها التدميرية في المنطقة”.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الأطفال باتخاذ مواقف حازمة لوقف تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال واستخدامهم في عمليات قتالية، وملاحقة المسئولين عنها، باعتبارها جرائم حرب.

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