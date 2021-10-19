«هدف» يعلن عن تقديم 2000 فرصة تدريبية عبر «تمهير» بعدة مدن

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” تقديم (2009) فرصة تدريبية (للجنسين) عبر (تمهير) بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، للإنضمام للتدريب في الجهات الحكومية والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص لمدة تصل إلى (6) أشهر.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه يتم تقديم مكافأة شهرية للمقبولين في البرنامج، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

مجالات التدريب:

1 -صحية.

2 -هندسية.

3 -تقنية.

4 -إدارية.

5 -فنية وأخرى.

الشروط العامة:

1 -أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 -أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصًلا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

3 -ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الإجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

4 -ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

المكافآت الشهرية والمزايا:

1 -لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهريًا.

2 -لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهريًا.

3 -تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4 -دورات تدريبية إلكترونية.

5 -شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالياضغط هنا.