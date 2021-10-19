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جمعية «حياتنا» تشارك بركن توعوي في فرع «الموارد البشرية» بالرياض

جمعية «حياتنا» تشارك بركن توعوي في فرع «الموارد البشرية» بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

شاركت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا” بركن توعوي عن أهمية الغذاء الصحي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2021/10/19 م ، في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للأغذية 2021م.

جاءت المشاركة تحت شعار “أفعالنا هي مستقبلنا” بحضور الأستاذ سعد الشهري والأستاذ عبدالرحمن العمر مساعدي مدير عام الفرع لقطاعي التنمية والعمليات وعدد من مدراء الإدارات بالفرع ومنسوبيهم.

كما قدمت الجمعية عرضاً تطبيقيًا عن السمنة وأضرارها وكيفية الوقاية منها، إضافةً إلى معرفة آلية قياس الوزن والتي تتمثل في إجراء تجربة من خلال لباس أوزان ثقيلة تعبّر عن الشحوم وما تسببه من مشاكل صحية في الجسم.

واستعرضت العديد من المجسمات الصحية بهدف التوعية والتثقيف حتى يتمكن الزوار من الاطلاع على مستوى الدهون والسكريات في الأطعمة، ويتعرفوا على سبل الوقاية من أخطار السمنة المسببة للعديد من الأمراض المزمنة.

 

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