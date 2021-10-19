الآن.. استخرج رخصة  «سكنية فورية» في دقيقتين

تواصل- فريق التحرير:
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الثلاثاء، أن المستفيد يمكنه إنهاء إجراءات طلب إصدار رخصة “سكنية فورية”، في مدة دقيقتين وذلك من خلال منصة “بلدي”.
وحسب “إنفوجرافيك” نشره حساب الوزارة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تضمنت خطوات طلب إصدار رخصة كالتالي:
للمستفيدين:
الدخول إلى منصة بلدي.
اختيار رفع الإقرار المساحي.
اختيار المكتب الهندسي المصمم.
إرسال الطلب.
للمكتب الهندسي:
الدخول إلى منصة بلدي.
استلام الطلب.
إعداد المخططات وإرفاقها.
سداد الرسوم وإصدار الرخصة.