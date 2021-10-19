الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إقفال طرح أكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 8.500 مليارات ريال

إقفال طرح أكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بـ 8.500 مليارات ريال
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أكتوبر 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.500 مليارات ريال سعودي .

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 4.595 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021م، التي أعلن عنها المركز بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني (اضغط هنا)، والتي يستعرض عبرها جــدول إصداراته المحليــة، لتتناســب مــع أيام عمــل الســوق الدوليــة فيمــا يتعلــق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.

مواد ذات صلة

«المالية»: شراء 842 حافلة لمشروع «حافلات الرياض» بتمويل يقارب مليار ريال

«المالية»: شراء 842 حافلة لمشروع «حافلات الرياض» بتمويل يقارب مليار ريال

«المالية» تعلن إقفال طرح يونيو من برنامج الصكوك بـ 8.4 مليار ريال

«المالية» تعلن إقفال طرح يونيو من برنامج الصكوك بـ 8.4 مليار ريال

«المالية» تعلن إقفال طرح برنامج الصكوك لشهر أبريل بـ11 مليار ريال

«المالية» تعلن إقفال طرح برنامج الصكوك لشهر أبريل بـ11 مليار ريال

وزارة المالية تعلن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي

وزارة المالية تعلن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة