أسهل طريقة للقضاء على التوتر في دقائق

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كشف استشاري أمراض القلب، الدكتور صالح سالم الغامدي، عن طريقة سهلة وبسيطة لتخفيف التوتر بشكل مباشر.

وقال “الغامدي” في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن التنفس البطيء العميق استراتيجية جيدة لتخفيف التوتر بشكل مباشر وسريع.

وأضاف استشاري القلب :” الرياضة متوسطة الشدة فعالة جدا ولكن تحتاج اسابيع لتؤتي ثمارها”.

و القلق والتوتر من أكثر الأعراض النفسية التي يشعر بها الإنسان في وقتنا هذا، نتيجة كثرة الضغوط الحياتية المختلفة التي يتعرض إليها، ما يستدعي السيطرة على هذا الشعور حتى يستطيع الشخص القيام بالأعمال اليومية المطلوبة منه.

وتتمثل أعراض التوتر في عدم القدرة على التركيز، والشعور بالصداع الشديد الناتج عن القلق والتوتر، بالإضافة إلى الإصابة بالأرق وعدم القدرة على النوم.

كما يعاني الإنسان من العصبية الزائدة الناتجة عن القلق الشديد، ويكون هذا تجاه أبسط المواقف التي يتعرض إليها، والإصابة بالآلام التي تصيب المعدة وفقدان الشهية مع النقصان الملاحظ في الوزن.

ومن ضمن أعراض التوتر أيضًا عدم انتظام ضربات القلب، والضيق بالتنفس مع الشعور بالدوار.