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جوجل تطلق هواتف Pixel 6 و6 Pro رسمياً.. وهذه أبرز المواصفات

جوجل تطلق هواتف Pixel 6 و6 Pro رسمياً.. وهذه أبرز المواصفات
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جوجل رسميا أجهزة بيكسل 6 و 6 برو ” هواتف Pixel 6 و 6 Pro.” بمعالجات Tensor من تصميم جوجل.

وأوضح الخبير التقني، فيصل السيف، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن نسخة البرو تأتي بكاميرات ثلاثية وببطارية بحجم 5003mAh، وتأتي بـ 12GB ذاكرة وتخزين يبدأ من 128GB لغاية 512GB من نوع UFS 3.1 وشاشة بحجم 6.7” بدقة QHD من نوع OLED وبتردد 120Hz.

وتأتي نسخة البرو بكاميرات ثلاثية خلفية: الأولى بدقة 50MP عريضة، و 8GB عريضة جداً بزاوية 114 درجة والثالثة تيليفوتو بدقة 48MP مع تقريب حقيقي 4X وديجيتال 20X بينما الكاميرا الأمامية 11.1MP بزاوية رؤية 94 درجة. يدعم الجهاز WiFi 6e وبلوتوث 5.2 و NFC.

وتأتي الأجهزة بعدة ألوان كما تظهر أمامك في الصورة. تدعم الأجهزة نظام Android 12 من الصندوق مع تصميم Material You، والأجهزة مصنوعة من الألومنيوم المعاد تصنيعه، النسخة العادية من الجهاز تأتي بشاشة بمقاس 6.4” بتردد 90Hz بدقة FHD+.

وأوضح السيف، أن الأجهزة تدعم معيار IP68 وتأتي بحساس لبصمة الأصبع مدمج في الشاشة وتدعم شريحتين وشريحة مدمجة والشحن اللاسلكي.

وتابع أن النسخة العادية تأتي بـ 8GB ذاكرة وبطارية 4614mAh والشحن بقدرة 30W وبتخزين إما 128GBأو 256GB وكاميراتين خلفيات: عريضة 50MP و عريضة جداً 12MP وأمامية 8MP .

 

 

 

 

 

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