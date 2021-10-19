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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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أغرب حفل زفاف.. عروسان يذهبان للحفل في قدر طهي (فيديو)

أغرب حفل زفاف.. عروسان يذهبان للحفل في قدر طهي (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً طريفاً، يوثق ذهاب عروسين هنديين إلى حفل زفافهما داخل قدر طهي ضخم، حيث ظهر العروسان يجلسان داخل قدر يسبح فوق شوارع غارقة بالمياه، وأمامها مصور حفل الزفاف.

واضطر العروسان إلى ابتكار وسيلة انتقال ملائمة للذهاب إلى مكان الحفل وإتمام حفل الزفاف، بعد أن غمرت مياه الفيضانات الغزيرة كافة طرقات وشوارع بلدتهما الغارقة ، فقررا الوصول إلى مكان إقامة حفل زفافهما بأي طريقة مهما كانت الصعاب.

ونقلت وسائل إعلام هندية أنهما قاما باستعارة القدر الضخم لاستعماله كوسيلة نقل مبتكرة، حيث كان الخيار الوحيد أمامهما للحفاظ على فرصة إتمام زفافهما.

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