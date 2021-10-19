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انتبه.. 5 علامات تدل على تلف إطار «السيارة» وضرورة تغييره

انتبه.. 5 علامات تدل على تلف إطار «السيارة» وضرورة تغييره
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تواصل – فريق التحرير:

إطارات السيارات تعد من أهم الأجزاء في المركبة، والتي يتطلب الحفاظ عليها والتأكد من سلامتها لرحلة آمنة على الطريق.

ونظراً لخطورة تعرض الإطارات للتلف أو الإنفجار أثناء القيادة، نعرض لكم أبرز العلامات على تلف الإطارات والتي تتطلب تغييرها فورا:

1– تآكل الإطارات وفقدان النقوش البارزة التي عليها وتناقص سمكه، وهو ما قد يسبب الانزلاق على الطريق، ويزيد من مسافة الكبح، ويعرض السائق للخطر خاصة إذا كانت الطرق مبللة.

2– زيادة التشققات والخدوش على جوانب الإطارات، مما قد يعرضها للانفجار في أي لحظة بسبب تسرب الهواء وعدم تحملها للضغط.

3– صدور صوت مزعج من الإطارات أثناء السير على الطرق، ويدل هذا الصوت على زيادة احتكاك الإطار بالأرض، وهو مؤشر على تلف الإطار.

4– ظهور الانتفاخات “بيضة الإطار” على سطح الإطار الخارجي، حيث تؤثر بالونة “بيضة” الإطار على أداءه وتجعله غير قادر على تحمل ضغط الهواء ويصبح معرضًا للانفجار في أي وقت.

5– كذلك من المهم جداً ملاحظة تعرض أحد الإطارات لتسرب الهواء بشكل متكرر.

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