200 متطوع ضمن مبادرة «بخدمتكم» بالمسجد الحرام لكبار السن وذوي الإعاقة

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أعلنت وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام عن استمرارية مبادرة “بخدمتكم”، والتي تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ودفع العربات اليدوية لهم مجاناً في صحن الطواف والمسعى، من خلال التنسيق مع بعض الجهات التطوعية، وقد بلغ عدد المتطوعين المقدمين للخدمة ( 200 متطوع ).

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية، استعدت في وقت مبكر لتوفير العديد من الخدمات التطوعية التي تسهم في راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، من بينها توفير المظلات والهدايا والخدمات التي يحتاج إليها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى العديد من المبادرات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية الأستاذ سعود الزهراني أن الإدارة العامة حرصت على الاهتمام بفئة كبار السن وذوي الإعاقة، وكما أفاد بأن الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية تتبع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية دفع العربات وكافة خدماتها التي تأتي ضمن الاشتراطات الصحية التي تسخرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حفاظاً على سلامة قاصدي ومرتادي المسجد الحرام .

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة قامت بالتنسيق مع بعض الجهات التطوعية وبلغ عدد المتطوعين ( 200 متطوع ) ليقدموا أفضل و أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام ، ودفع عربات كبار السن وذوي الإعاقة ، ليسهل عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وكما قدم سعادته شكره وتقديره لجميع الجهات التطوعية وجميع المتطوعين لحرصهم على تقديم الخدمات التطوعية في المسجد الحرام واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم حيث اجتمع لهم شرف المكان وشرف الزمان .

في المقابل عبر المتطوعون عن بالغ سعادتهم بالعمل التطوعي بالمسجد الحرام ؛ لما له من عظيم الأجر والثواب عند المولى -عز وجل- مؤكدين على أهمية إشغال أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم وعلى حياتهم العلمية والمهنية ، والأثر الكبير الذي تحدثه المشاركة التطوعية بالأخص في الحرمين الشريفين .

وأكد الزهراني حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وأن هذه المبادرات والجهود تأتي بتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، -حفظه الله-لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين .

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبتوجيهات ودعم معالي الرئيس العام – حفظه الله – على مواكبة رؤية القيادة الرشيدة ( 2030 ) والتماشي معها وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.