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وفاة 6 وإصابة العشرات بمرض غامض يصيب الدماغ .. ماذا يحدث في كندا؟

وفاة 6 وإصابة العشرات بمرض غامض يصيب الدماغ .. ماذا يحدث في كندا؟
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تواصل- وكالات:

في الوقت الذي تحاول فيه كندا السيطرة على جائحة فيروس كورونا، تسود حالة من الرعب بين مواطنيها إثر انتشار مرض غامض يصيب الدماغ، أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وذكر موقع “إكسبريس”، أن كندا سجلت 6 وفيات على الأقل، بينما أصيب 48 آخرون بمرض غامض.

وتتسابق السلطات الكندية الآن لاكتشاف المزيد حول لغز هذه المتلازمة العصبية التقدمية، نظرًا لعدم وجود سبب معروف حتى الآن، بعد أن قام العديد من المواطنين بالإبلاغ عن الشعور بالنسيان والارتباك السريع بسبب المرض الغريب.

وهناك أمراض أخرى مثل الارتباك وضبابية الدماغ، تم الإبلاغ أيضا عن مزيج غير عادي من الأعراض التي تشمل الدوار والقلق والهلوسة ومشاكل الذاكرة والألم، وحتى الفقدان التدريجي للحركة.

 

 

 

 

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