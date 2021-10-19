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لحملة الكفاءة فأعلى.. وظائف شاغرة في «الهيئة الملكية بالجبيل»

لحملة الكفاءة فأعلى.. وظائف شاغرة في «الهيئة الملكية بالجبيل»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر أكثر من 20 وظيفة لحملة الكفاءة فأعلى من خلال برنامج التأهيل والإحلال في (الجبيل الصناعية وينبع الصناعية)، للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 -كاشير – وظيفتان (ينبع):

– شهادة الثانوية (لا ُيشترط خبرة).

– راتب يصل إلى (5,000 ريال).

2 -موظف استقبال (الجبيل):

– شهادة الثانوية (لا ُيشترط خبرة).

3 -مباشر – وظيفتان  – ينبع:

– راتب يصل إلى (4,000 ريال).

4 -مساعد عام  – ينبع:

– شهادة المتوسطة (الكفاءة) فأعلى – لا يشترط خبرة.

– راتب يصل إلى (4,500 ريال).

5 -رئيس مباشرين – وظيفتان  – ينبع:

– شهادة الثانوية  (خبرة 6 سنوات).

– راتب يصل إلى(5,000 ريال).

6 -فني تكييف وتبريد – ينبع:

– دبلوم تقنية هندسة التكييف والتبريد  (خبرة 5 سنوات).

– راتب يصل إلى (5,500 ريال).

7 -فني كهرباء – وظيفتان  – ينبع:

– دبلوم تخصص الكهرباء (خبرة 3 سنوات).

– راتب يصل إلى (6,000 ريال).

  8 -مصمم الرسوم البيانية – الجبيل:

– بكالوريوس رسم وتصميم هندسي.

9 -مدير تشغيل وصيانة  – ينبع:

– بكالوريوس في التخصصات الهندسية (خبرة 6 سنوات).

10 -منسق أنشطة – وظيفتان – الجبيل:

– دبلوم في التخصصات الإدارية مع خبرة (سنتين).

11 -فني صيانة معدات مطبخ  – ينبع:

– درجة الدبلوم في التخصص (لا ُيشترط خبرة).

– راتب يصل إلى (4,000 ريال).

12 -فنى نجار – وظيفتان  – ينبع:

– شهادة الثانوية  -خبرة سنتين.

– راتب يصل إلى (5,500 ريال)

13 -سائق – ينبع:

– شهادة الثانوية (الا يشترط خبرة).

– راتب يصل إلى (5,000 ريال).

14 -فنى دهان – وظيفتان – ينبع:

– درجة الدبلوم في التخصص (خبرة سنتين).

– راتب يصل إلى (5,500 ريال).

15 -فنى تبريد وتكييف  – ينبع:

– درجة الدبلوم في التخصص (خبرة 3 سنوات).

– راتب يصل إلى (6,000 ريال).

16 -مشرف خدمات  – ينبع:

– دبلوم في التخصصات الادارية (لا يشترط خبرة).

– راتب يصل إلى (6,000 ريال).

موعد ورابط التقديم:

– التقديم ُمتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 13/03/1443هـ الموافق 19/10/2021م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، كما يمكن معرفة الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي اضغط هنا

 

 

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