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«البيئة» تحدد ضوابط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه بدءاً من الشهر القادم

«البيئة» تحدد ضوابط جديدة لاستيراد الخضروات والفواكه بدءاً من الشهر القادم
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 تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، عن تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه، بدءاً من الأول من شهر ربيع الآخر لعام 1443هـ.

وأوضحت وزارة البيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الضوابط والشروط تتضمن إلزام جميع الواردات من الخضروات والفواكه الطازجة بالحصول على إذن مسبق لكل إرسالية للحاصلين على ترخيص استيراد خضار وفواكه صادر من الوزارة.

ويستهدف قرار تطبيق ضوابط وشروط استيراد الخضروات والفواكه ما يلي:

1- استدامة الإنتاج المحلي.

2- تعزيز الأمن الغذائي.

3- ضبط جودة الواردات.

4- استمرار تدفق المنتجات.

5- حماية الثروة النباتية.

 

 

 

 

 

 

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