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أمانة «عسير» تكشف سبب التخلص من طائرة «أم الركب»

أمانة «عسير» تكشف سبب التخلص من طائرة «أم الركب»
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت أمانة منطقة عسير، بيانًا توضح فيه سبب تخلصها من الطائرة التي يطلق عليها “أم الركب”، بعد 7 سنوات من تعثر استثمارها.

وقالت الأمانة في بيانها الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه نظراً لتقادم هيكل طائرة “سما أبها” وتعرضها للتلفيات، مما جعله غير صالح للاستخدام، فقد تقرر التخلص من هيكل الطائرة، خصوصاً في ظل عزوف المستثمرين عن التقدم لاستثمارها، وانسحاب من تقدم منهم، مما جعلها عبئاً على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما أبها.

وأضافت “أمانة عسير”، أن المنطقة لديها الآن توجهات واعدة لتطوير وتحسين موقع “سما أبها”، بما يليق بمنطقة عسير ومواطن عسير والمستثمرين، وبما يتوافق مع استراتيجية منطقة عسير.

وتابعت : وجاءت هذه الخطوة سعياً من الأمانة للمحافظة على الخصائص الطبيعية لتلك القمم البهية، ولتهيئة مواقع جديدة؛ استعداداً لطرحها للاستثمار بما يتواءم مع استراتيجية هيئة تطوير المنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الموقع بمساحته الأشمل و بالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سماء أبها.

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