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الصحة توضح أعراض ومضاعفات «الإنفلونزا الموسمية».. احم نفسك وعائلتك

الصحة توضح أعراض ومضاعفات «الإنفلونزا الموسمية».. احم نفسك وعائلتك
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أهمية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل فيما يلي:

1- سيلان الأنف.
2- ألم العضلات.
3- رجفة وتعرق.
4- درجة حرارة أكثر من 38
5- التهاب الحلق.
6- سعال مستمر وجاف.
7- صداع.

أما عن مضاعفات الإنفلونزا الموسمية فهي كالتالي:

• التهاب الرئتين.
• التهاب الشعب الهوائية.
• التهاب الأذن.
• تسمم الدم.
• الوفاة (لا قدر الله).

 

 

 

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