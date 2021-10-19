الصحة توضح أعراض ومضاعفات «الإنفلونزا الموسمية».. احم نفسك وعائلتك

تواصل – فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة على أهمية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل فيما يلي:
1- سيلان الأنف.
2- ألم العضلات.
3- رجفة وتعرق.
4- درجة حرارة أكثر من 38
5- التهاب الحلق.
6- سعال مستمر وجاف.
7- صداع.
أما عن مضاعفات الإنفلونزا الموسمية فهي كالتالي:
• التهاب الرئتين.
• التهاب الشعب الهوائية.
• التهاب الأذن.
• تسمم الدم.
• الوفاة (لا قدر الله).
تعرّف على#الإنفلونزا_الموسميةواحمِ نفسك وعائلتك من خطر مضاعفاتها.pic.twitter.com/j8zTa8sysL
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH)October 19, 2021