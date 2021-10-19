الصحة توضح أعراض ومضاعفات «الإنفلونزا الموسمية».. احم نفسك وعائلتك

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة على أهمية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية لاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وتدني درجات الحرارة.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل فيما يلي:

1- سيلان الأنف.

2- ألم العضلات.

3- رجفة وتعرق.

4- درجة حرارة أكثر من 38

5- التهاب الحلق.

6- سعال مستمر وجاف.

7- صداع.

أما عن مضاعفات الإنفلونزا الموسمية فهي كالتالي:

• التهاب الرئتين.

• التهاب الشعب الهوائية.

• التهاب الأذن.

• تسمم الدم.

• الوفاة (لا قدر الله).