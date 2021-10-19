«الزكاة والضريبة» تحذر مما يحدث على «تويتر»: يعرضك لعقوبة

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انتشرت حسابات عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تزعم إمكانيتها تصفير الضريبة على المكلف أو تخفيضها، وإصدار الشهادات الضريبية بطرق غير مشروعة وغير قانونية، وذلك من خلال الدخول بالبيانات الخاصة بالمكلف للبوابة الإلكترونية للهيئة، الأمر الذي يعرّض المكلّف للعقوبات والمخالفات ومن أبرزها عقوبة التهرب الضريبي.

وفي هذا الإطار حذّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من إعطاء أي بيانات خاصة بالمكلف ومنها بيانات الدخول للبوابة الإلكترونية للهيئة لأي من هذه الحسابات أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال، مشددة في الوقت ذاته على أنها ماضية في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذه الحسابات، حسب صحيفة عكاظ.

وأكدت “الزكاة والضريبة والجمارك”، حرصها التام على التوعية بحقوق المكلفين الخاضعين للأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية في المملكة وضرورة عدم الانسياق خلف الأكاذيب والطرق غير المشروعة.