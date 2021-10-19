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مسك الخيرية تعلن بدء التقديم في «برنامج تدريب القادة».. التخصصات والشروط

مسك الخيرية تعلن بدء التقديم في «برنامج تدريب القادة».. التخصصات والشروط
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية) عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في (برنامج مسك يونيليفر لتدريب القادة) بالرياض وجدة (تدريب على رأس العمل)، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

تاريخ البدء:

1 -تاريخ بدء البرنامج (5 ديسمبر 2021م).

2 -الموقع (الرياض / جدة).

3 -مدة البرنامج (7 أشهر).

الفئة المستهدفة:

– حديثي التخرج بدرجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات الموضحة أعلاه.

  التخصصات المطلوبة:

1 -الإدارة العامة.

2 -ادارة الأعمال.

3 -التسويق.

4 -الهندسة الميكانيكية.

5 -هندسة الميكاترونكس.

6 -الهندسة الصناعية.

7 -ادارة سلسلة التوريد.

8 -نظم المعلومات الإدارية.

9 -علوم الحاسب.

10 -تقنية المعلومات.

الشروط:

1 -معدل أكاديمي عالي.

2 -إجادة اللغة الإنجليزية مع مهارات تواصل قوية..

  1. اتقان Microsoft Oce

4 -نبحث عن متقدمين بالصفات التالية:

– مفكر تحليلي واثق واستباقي.

– الإبداع والشغف للنجاح.

– الحس القوي بالإدارة والأعمال.

– أن يكون المتقدم مستقل ، و يسعى دائ ًما إلى بذل جهد إضافي لتقديم أداء ممتاز.

– المرونة

موعد ورابط التقديم:

– التقديم ُمتاح حاليًا وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 04/04/1443هـ الموافق 09/11/2021م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

 

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