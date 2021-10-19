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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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روسيا تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا خلال ٢٤ ساعة

روسيا تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا خلال ٢٤ ساعة
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تواصل – وكالات:

تشهد روسيا موجة عنيفة من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت السلطات الصحية رقما قياسيا في عدد الوفيات منذ بدء الجائحة.

ووصل عدد الوفيات في روسيا خلال آخر ٢٤ ساعة إلى 1015 حالة وفاة و33740 إصابةً جديدة.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى ثمانية ملايين و60752 إصابة.

ولم تشهد روسيا مثل هذا العدد من الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس، فيما شهدت الأيام الخمسة الأخيرة ارتفاع نسبة الوفيات بوتيرة ملحوظة.

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