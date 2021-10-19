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تشريع جديد.. الصين تدرس معاقبة الآباء على أخطاء الأبناء

تشريع جديد.. الصين تدرس معاقبة الآباء على أخطاء الأبناء
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تواصل – وكالات:

يدرس البرلمان الصيني تشريعا لمعاقبة الآباء في حال اتباع أبنائهم “سلوكا بالغ السوء” أو ارتكابهم جريمة.

وتنص مسودة “قانون تعزيز التربية الأسرية” على أن أولياء الأمور سيتعرضون للتوبيخ وسيضطرون لحضور برامج للتوجيه الأسري إذا وجد المدعون أن أبناءهم اتبعوا سلوكاً بالغ السوء أو إجرامياً.

وقال زانغ تيوي، المتحدث باسم لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان الصيني: “هناك العديد من الأسباب التي تجعل المراهقين يسيئون التصرف، على رأسها الافتقار إلى التربية الأسرية أو الحصول على قدر غير كاف منها”.

كما تحث مسودة القانون، التي ستراجعها اللجنة الدائمة للبرلمان هذا الأسبوع، الآباء على تحديد أوقات يخلد فيها أبناؤهم للراحة، بالإضافة لتعيين أوقات محددة يلهون فيها ويمارسون الرياضة.

واتبعت بكين نهجاً أكثر حزماً هذا العام حيال السلوكيات الاجتماعية، من معالجة إدمان الصغار على الألعاب الإلكترونية.

وحددت وزارة التعليم الصينية في الأشهر القليلة الماضية ساعات لعب محدودة للقصر، مما يسمح لهم بممارسة الألعاب الإلكترونية لساعة واحدة في أيام الجمعة والسبت والأحد فقط.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    رهف

    اه. ..ياليت يطبق هنا في السعودية. ..
    أطعمة ترمى. ..
    مايعرفوا قيمة الأكل. ..
    الله المستعان

  2. ١
    ماجد

    النظام الصارم هو الحل الأسرع لإنهاء أي أزمة