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أمريكا تستعد لخلط اللقاحات في الجرعة المعززة

أمريكا تستعد لخلط اللقاحات في الجرعة المعززة
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تواصل – وكالات:

تعتزم إدارة الغذاء والدواء الأميركية، السماح لمن أخذوا جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بأن يحصلوا على جرعة معززة من لقاح مغاير، وهو ما يعني عدم الإلزام بأخذ جرعة ثالثة من اللقاح الذي تلقوه أول مرة.

ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من المرونة في عمليات التطعيم ضد الوباء، كما سينعكس القرار بشكل إيجابي أيضا على لقاح “جونسون آند جونسون” ذي الجرعة الواحدة.

وفي حال صدر القرار، فإن السلطات الصحية لن تفضل جرعة لقاح على أخرى، عندما يتعلق الأمر بمنح الجرعة المعززة.

أما عندما تكون الجرعة المعززة من نفس اللقاح، متاحة لدى مراكز التطعيم، فإنه سيكون من الأفضل أن يجري أخذها بدون تغيير.

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