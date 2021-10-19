مؤشر الأسهم يُغلق مرتفعاً عند مستوى 11792 نقطة.. 7.3 مليار تداولات

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 34.52 نقطة ليقفل عند مستوى 11792.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، والراجحي، ومبكو، واتحاد اتصالات، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ينساب، والتأمين العربية، والإنماء طوكيو م، وبترو رابغ، والمتحدة للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و 3.50% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وبترو رابغ، والجزيرة الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وبترو رابغ، والأهلي، والإنماء، الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 532.51 نقطة ليقفل عند مستوى 24368.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 38 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1885 صفقة.