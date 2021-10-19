حرس الحدود يحبط تهريب طن حشيش و66 طنًا من القات المخدر في 3 مناطق

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قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و(276) كيلوجراماً من الحشيش المخدر و(66) طنًا و(464) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم (150) متهمًا، منهم (47) مواطنًا، و(103) متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود بينهم (89) من الجنسية الإثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.