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«أحرقوا جسده».. مأساة مبتعث عربي على يد أصدقائه في روسيا

«أحرقوا جسده».. مأساة مبتعث عربي على يد أصدقائه في روسيا
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تواصل – وكالات:

تعرض مبتعث عربي لجريمة بشعة في روسيا، فقد على إثرها الجزء السفلي من جسده، وأجرى 150 عملية جراحية حتى الآن.

يقول المبتعث العراقي مروان الأدهم، إنه سافر إلى روسيا في أكتوبر 2017 لإكمال دراسته، وتعلم الروسية واجتاز المرحلة الأولى من دراسته بتفوق.

وأكد أن الجامعة كانت تقدر موهبته وخصصت له منحة دراسية، وكانت توفده إلى مدن أخرى، ورشحته للعمل في استوديوهات للرسوم المتحركة، مما أثار غيظ وحسد العديد من الزملاء في الجامعة – على حد قوله-.

إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان، عندما دعاه هؤلاء الزملاء إلى رحلة سياحية لإحدى الغابات والتخييم هناك في يوليو 2019، استغل أحد الزملاء غيابه ووضع مخدرا في فنجان القهوة الذي كان يتناوله، وعندما عاد وارتشف قهوته غاب عن الوعي ولم يفتح عينيه إلا في المستشفى.

ويتابع الأدهم “وهنا كانت الصدمة” عندما اكتشف احتراق قدميه مع الجهاز التناسلي بالكامل وحروق بسيطة في البطن، وبعد تحقيق الشرطة في القضية اكتشفوا أن هناك مادة مخدرة في القهوة التي تناولها فضلا عن وجود آثار مادة سريعة الاشتعال في بنطاله وأن الحادث كان متعمدا، مشيرا إلى أن القضية أثارت اهتمام الإعلام الروسي وأصبحت قضية رأي عام.

وأكد أنه رفع دعوى على جميع رفاق الرحلة السياحية، مشيرا إلى أن التحقيق ما زال جاريا في القضية، دون اعتقال أي من المشتبه بهم.

ويقول الأدهم إنه أجرى 150 عملية ترميم جلد حتى الآن، وتبقى له عمليتان جراحيتان واحدة لإضافة مفصل للركبة، والثانية لزراعة عضلة للجهاز التناسلي وإعادة ترميم المجرى البولي، بتكلفة تقدر بنحو 16ألفا و500 دولار، ويؤكد أنه أنفق جميع أمواله على العمليات السابقة، وبات عاجزا عن دفع ثمن هاتين العمليتين، ويطالب السلطات العراقية المعنية بمساعدته لكي يعود لحياته الطبيعية مجددا.

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