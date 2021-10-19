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«رخصتي منتهية منذ 16 سنة وأرغب بتجديدها».. المرور يوضح الموقف

«رخصتي منتهية منذ 16 سنة وأرغب بتجديدها».. المرور يوضح الموقف
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تواصل – فريق التحرير:

جدد “المرور السعودي” التذكير بشروط تجديد رخصة القيادة وأبرزها “سداد الرسوم والمخالفات المرورية وإجراء الفحص الطبي”، مشيرا إلى إمكانية تجديدها عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المواطنين عبر “تويتر” قال فيه: “رخصتي منتهية منذ 16 سنة وأرغب بتجديدها، فهل يمكن تجديدها من خلال أبشر أم يجب إعادة إصدار رخصة جديدة”.

ورد المرور قائلاً: “سداد الرسوم والمخالفات المرورية وإجراء الفحص الطبي، ويمكنك تجديدها عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر”.

وكان “المرور” قد أوضح في وقت سابق، أن “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ٦٠ يوما يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف”.

ويشترط المرور السعودي لإصدار رخصة قيادة خصوصي إتمام سن الـ17 عامًا، وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.

وكذلك السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، واجتياز اختبار القيادة، وتسديد المخالفات إن وجدت، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

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