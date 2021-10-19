«الزكاة»: الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول.. بشرط

تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية عند شراء المواطن للمسكن الأول الجاهز للسكن، بما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ الشراء.

وذكرت الهيئة أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول (الجاهز للسكن فقط) للمواطن».

جدير بالذكر، أنه منذ تاريخ 4 أكتوبر 2020، وقد تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة.