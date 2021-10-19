قصف مجهول المصادر..  صور لاحتراق مقر الحشد الشعبي ببغداد

تواصل- فريق التحرير

أفادت مصادر أمنية عراقية، أن مقرا عسكريا تابعا للحشد الشعبي في منطقة اللطيفية جنوب العاصمة بغداد، تعرض إلى قصف مجهول.

وبحسب المصادر فإن القصف أدى إلى احتراق بعض غرف وكرفانات المقر، دون أن يتم تحديد مصدره .

كما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، وأيضا لم يعرف ما إذا كان القصف تم عبر طائرة مسيرة أم من خلال قصف صاروخي.

يذكر أن عددا من مقرات الحشد الشعبي إلى عمليات قصف من خلال الطيران المسير أو الطيران الحربي في مدن عراقية مختلفة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت مسؤوليتها عن قصفها، بسبب تورط هذه القوات بعمليات القصف الصاروخي ضد قواعدها.