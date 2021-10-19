كوريا الشمالية تثير قلق العالم بصاروخ باليستي متطور.. مداه 450 كيلومترا

تواصل – وكالات:

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متطورا، اليوم الثلاثاء، بلغ مداه بين 430 و450 كيلومترا وعلى ارتفاع بلغ 60 كيلومترا.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن الجيش الكوري الشمالي أن الصاروخ الباليستي هذا الذي أطلق صباح اليوم، قصير المدى، وتم إطلاقه من غواصة.

وأعلنت سيئول وطوكيو في وقت سابق اليوم، أن بيونغ يانغ أجرت تجربة على إطلاق صاروخ باليستي جديد واحد على الأقل.

وبحسب مسؤولين في كوريا الجنوبية واليابان تم إطلاق الصاروخ من منطقة “سينبو” بإقليم “هام غيونغ” الجنوبي باتجاه البحر الشرقي.

وذكرت الهيئة المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري حاليا تحليلا شاملا بشأن المعلومات الإضافية لهذا الإطلاق الجديد.

زعزعة الاستقرار

قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأمريكي إنها تعتبر أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا، عمل يزعزع الاستقرار، لكنه لا يمثل تهديدا فوريا للولايات المتحدة أو لحلفائها.

وأضافت القيادة في بيان: “تندد الولايات المتحدة بهذه الأفعال وتطالب (كوريا الشمالية) بالكف عن أي أعمال أخرى تزعزع الاستقرار”.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجري حاليا تحليلا شاملا بشأن المعلومات الإضافية لهذا الإطلاق الجديد.

عودة اضطرارية

وقطع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، رحلة عمله إلى مناطق البلاد وقرر العودة إلى طوكيو، وذلك على خلفية إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا، اليوم الثلاثاء.

رئيس الوزراء الياباني يقطع جولة عمل ويعود إلى طوكيو بسبب إطلاق بيونغ يانغ لصاروخ جديدكوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” أن رئيس الحكومة صعد على متن قطار “شينكانسن” فائق السرعة في محطة “سينداي” بمحافظة “مياغي”، ومن المتوقع أن يصل إلى مقر إقامته في حوالي الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي.

كذلك من المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الأمن القومي الياباني.

وقال خفر السواحل الياباني إن القذيفة (الصاروخ) سقطت في حوالي الساعة 10.38 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن لم يحدد الموقع.