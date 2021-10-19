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فيديو لـ«حمير مسلوخة» يثير ضجة في مصر.. هل كانت مُعدة للبيع؟

فيديو لـ«حمير مسلوخة» يثير ضجة في مصر.. هل كانت مُعدة للبيع؟
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل في مصر، مقطع فيديو لحمارين منزوعي الجلد في إحدى قرى محافظة الشرقية، وتسائل البعض عن مصير هذين الحمارين، وهل كانت العملية بهدف استخدام لحومهما.

من جانبها، كشفت السلطات المصرية ملابسات الفيديو الذي صور حمارين “مسلوخين” بجانب أحد المصارف المائية في أرض زراعية بدائرة مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية، مما جعل الأهالي يطالبون السلطات بالتدخل خوفا من بيع لحومهما في الأسواق، بحسب العربية نت.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها بفيسبوك، أنه “بالفحص أمكن تحديد القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه (سائق مقيم بدائرة المركز)، كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين (سائق وتاجر دواب “حمير”، مقيمان بدائرة المركز)”.

وأضافت: “عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع الثاني بالاتجار في الدواب “الحمير”، وأضاف بنفوق الدابتين، فقاما بسلخ جلودهما لبيعها، وأنهما لم يقوما بذبحهما أو إعداد لحومهما للبيع”.

 

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