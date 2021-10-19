«نفتقدك كل يوم».. عبارات مؤثرة من «الحريري» في ذكرى اغتيال «وسام الحسن»

تواصل- فريق التحرير:

نعى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري بعبارات مؤثرة رئيس المخابرات اللبنانية الراحل وسام الحسن، وذلك في ذكرى اغتياله.

وكتب الحريري في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر: ” تسع سنوات مرت على اغتيال وسام الحسن.. فارس مقدام من فرسان الوفاء لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحارس شجاع من حراس الأمن الوطني.. نفتقده كل يوم ونستعيد في ذكرى استشهاده دوره المميز في إعادة الاعتبار لواحدة من أهم الأجهزة الأمنية في الدولة اللبنانية”.

وأضاف الحريري في حديثه عن الحسن: “لقد سقط وسام الحسن في ساحة المعركة، معركة الدفاع عن الحقيقة والعدالة والقانون ومعركة حماية لبنان من شبكات الإرهاب والاغتيال والعمالة والفلتان الأمني”.

وقال الحريري أيضا: “سيبقى اسم وسام الحسن علامة فارقة في سجل الشرف الوطني، وستبقى مسيرته مدرسة يقتدى بها رجال قوى الأمن الداخلي وإبطال الشعبة التي بناها بجهده وعرقه وعلاقاته ودمه وهي تكتب على اسمه في كل يوم صفحة مجيدة من صفحات الولاء للدولة والشرعية والمؤسسات”.

يذكر أن اللواء وسام الحسن قد اغتيل اللواء وسام الحسن في 19 أكتوبر عام 2012، في حادث تفجير وقع في منطقة الأشرفية ببيروت.

وقد كان وسام الحسن يتلقى الكثير من التهديدات الأمنية الأمر الذي دفعه لإخفاء مكان إقامته.

وتزامنت ذكرى اغتيال الحسن، مع التصريحات المثيرة، التي أدلى بها حسن نصر الله، الأمين العام لميليشيا حزب الله، والتي صرح بها أمس الاثنين وأنه أقرّ تهجير قرى سُّنية كاملة في القلمون السوري من أجل حماية المسيحيين في القرى الحدودية اللبنانية من الجيش السوري الحر.

كما صرح نصر الله أنه يمتلك 100 ألف مقاتل جاهزون لخوض أي معركة في الداخل أو الخارج، في إشارة منه إلى أن الكلمة في لبنان له ولمليشياته، متخطيا بذلك سيادة الدولة اللبنانية.