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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وفاة المدير العام السابق للسجون اللواء «إبراهيم الحمزي»

وفاة المدير العام السابق للسجون اللواء «إبراهيم الحمزي»
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تواصل – فريق التحرير:

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المدير العام للسجون سابقًا، اللواء إبراهيم الحمزي، الذي وافته المنية في الساعات الماضية.

من جانبه قال الكاتب حمود أبو طالب: “اللهم إن عبدك ابراهيم الحمزي كان من أنقى عبادك، فقابله بما هو أهلٌ له، رحماك يا إلهي”.

وقال المغرد مصطفى النعمي: “مؤلم ومفجع رحيله، من أنبل الرجال صاحب مواقف صادقة، رحمه الله رحمة واسعة”.

جدير بالذكر، أن اللواء “إبراهيم الحمزي” تولى العديد من المناصب منها مدير دوريات الأمن بجازان وجدة، ومدير شرطة العاصمة المقدسة، ومستشار بوزارة الداخلية.

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