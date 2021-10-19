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«الزعاق» يوضح مواسم البرد الفعلية وأبرز سماتها

«الزعاق» يوضح مواسم البرد الفعلية وأبرز سماتها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، عن مواسم البرد الفعلية، مشيراً إلى أنها ثلاثة مواسم.

وأوضح الزعاق، أن أول هذه المواسم برد المربعانية، وهو البرد الذي ينبعث من باطن الأرض بما يسمى بالصقيع.

وأشار إلى أن ثاني موسم هو برد الشبط، وهو البرد الذي يشعشع من وجه السماء فبرده في رياحه.

أما الموسم الثالث فيسمى برد العقارب، وهو البرد المتقلب والذي يجعلنا نعيش الفصول الأربعة في يوم واحد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استقرار في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى منطقة حائل.

كما تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطي من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

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