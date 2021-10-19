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دولة تخصص “غرفاً للبكاء” بعد  منعه في الأماكن العامة

دولة تخصص “غرفاً للبكاء” بعد  منعه في الأماكن العامة
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تواصل – وكالات:

في واقعة غريبة،  أقدمت الحكومة الإسبانية على إقامة غرف مخصصة للبكاء، وذلك بعد منعه في الأماكن العامة.

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرها موقع أمريكي متخصص بأخبار التسلية فإن غرف البكاء تم إعدادها لأن البكاء في الأماكن العامة في إسبانيا يعتبر ممنوعا.

وأضاف الموقع أن هناك لافتات معلقة على الغرفة تدعو إلى “الدخول والبكاء” بدون عوائق.

ونوه أيضا إلى أنه يوجد في الغرفة هواتف وقائمة بأسماء أطباء نفسيين، يمكن للأشخاص الموجودين في الغرفة الاتصال بهم.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى مساعدة الناس للتخلص من الضغوط الاجتماعية اليومية ويشجع على كبح الكآبة والمتاعب النفسية.

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