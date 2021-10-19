أنجبت في سن الـ70.. امرأة هندية أصبحت حديث العالم

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة الحدوث، تداولتها وسائل إعلام، ادعت امرأة هندية أنها أنجبت طفلها الأول في سن السبعين.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد سلطت الضوء على المسنة الهندية التي أنجبت طفلها الأول في سن الـ70 عن طريق التلقيح الصناعي.

وبحسب الصحيفة تصبح جيفونبن راباري البالغة من العمر 70 عاما وزوجها مالداري 75 عاما، من أكبر الأمهات الحديثات في العالم.

ويعيش الزوجان راباري ومالداري، في قرية صغيرة تسمى مورا في جوجورات بالهند، وهما متزوجان منذ 45 عاما.

وفي التفاصيل فإنهما حاولا الإنجاب منذ عقود دون جدوى، لكنهما تمكنا أخيرا من إنجاب طفل عن طريق التلقيح الاصطناعي.

وذكرت الصحيفة عن طبيب الزوجين أن عملية الإنجاب كانت “واحدة من أندر الحالات التي رأيتها على الإطلاق”.