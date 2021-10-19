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مناشدات واسعة بالبحث عنها.. #المفقودة_نوف_القحطاني يتصدر التريند

مناشدات واسعة بالبحث عنها.. #المفقودة_نوف_القحطاني يتصدر التريند
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت دعوات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تناشد المواطنين بالبحث عن الطفلة نوف القحطاني، بعد فقدانها من أمام منزلها قبل أكثر من 24 ساعة.

وتصدر وسم #المفقودة_نوف_القحطاني محركات البحث في المملكة، وطالب رواد تويتر بتفعيله ونشره، حتى يتم العثور على الطفلة المفقودة.

وكتب أحد رواد تويتر معلقا على اختفاء الطفلة نوف: “العائلة تناشدكم بالوقفة معهم والفزعة والمشاركة والنشر لعل يكتب على يدينا مساهمة في رجوعها سالمة”.

وتبلغ “نوف” من العمر  ١١ عاما، وطولها ١٥٥سم، وقد فقدت قبل أكثر من ٢٤ ساعة من أمام منزل عائلتها في حي الموسى بالرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن والدة نوف أن الطفلة خرجت لإلقاء القمامة، وفُقدت منذ ذلك الوقت.

وذكر مغردون أن شقيق الطفلة نوف تقدم ببلاغ رسمي لمركز شرطة طويق بالمنطقة، وزود الأجهزة الأمنية بكافة التفاصيل عنها.

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