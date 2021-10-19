أخذ عينات من الحمم البركانية.. هل شاهدتها من قبل؟

تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر طريقة أخذ عينات من الحمم البركانية.

ويظهر الفيديو أحد الباحثين، وهو يقف أمام إحدى الحمم البركانية ويقوم بشقها من خلال آلة حديدية مجهزة لتحمل درجات الحرارة العالية.

ويقوم الباحث بعد شقها بأخذ عينة من الكتلة السائحة ووضعها بإناء به محلول كيميائي، والذي يتفاعل مع عينة الحمم البركانية، مظهرا أصوات تفاعل العملية الكيميائية.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه الحمم البركانية بجزيرة لا بالما الإسبانية تلحق الخسائر بالمنازل والعمران، والتي تحولت إلى ما يشبه تسونامي من الحمم البركانية بالجزيرة.