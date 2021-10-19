شاهد.. معركة شرسة بين تمساح وثعبان أناكوندا

تواصل – وكالات :

نشرت صحيفة صن البريطانية، مقطع فيديو لمعركة بين تمساح وثعبان أناكوندا، استمرت لمدة 40 دقيقة.

وأظهر الفيديو الأناكوندا وهي تلتف حول التمساح، وتشل حركة بعض أرجله، فيما تقول مصورة الفيديو إنه خلال الصراع، كان التمساح يحاول تحرير نفسه من القبضة المميتة دون جدوى، كما كان يحاول تنفس بعض الهواء، بينما كانت الأناكوندا تزيد قبضتها أكثر فأكثر، بحسب سبوتنيك.

وأشارت إلى أنه في لحظة، تغير المشهد بعد أن لجأ التمساح لخطة جديدة، عندما قرر النزول تحت الماء، ثم صعد مرة أخرى، مما جعل الأناكوندا تبحث عن الهواء.

وبعدها بوقت قليل ظهر التمساح على سطح الماء، لكن كان بمفرده هذه المرة، ثم شاهدنا الأناكوندا تهرب من الموت غرقا إلى ضفة النهر حيث عادت بسرعة إلى الحفرة التي جاءت منها.