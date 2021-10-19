إذا كنت تعاني من تساقط الشعر.. استبعد هذه الأطعمة من نظامك الغذائي

تواصل – وكالات:

يستمد الشعر العناصر الغذائية مما يأكله الأشخاص كما هو الحال كأي جزء من أجزاء الجسم.

وفي حال كان شعرك خفيفًا أو يتساقط، فقد حان الوقت لاستبعاد هذه الأطعمة الأربعة من نظامك الغذائي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

السكر

السكر هو أحد المسببات الرئيسية لتساقط الشعر، ويمكن أن يتسبب السكر في ضعف الدورة الدموية، مما يوقف التدفق الصحي للدم إلى أعلى رأسك وبصيلات شعرك، وهذا يمنع بصيلات شعرك من الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها. ويمكن أن يتسبب السكر أيضًا في ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، مما يتسبب في تساقط الشعر.

مشتقات الألبان

إذا اخترت منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب كامل الدسم والأجبان، فإن الدهون الموجودة في منتجات الألبان هذه يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون المسبب لتساقط الشعر. وأيضًا، إذا كنت تعاني من أي أمراض جلدية تسبب حكة أو قشور في فروة الرأس مثل قشرة الرأس أو الأكزيما أو الصدفية، يمكن أن تؤدي منتجات الألبان إلى زيادة في وتيرة تساقط الشعر.

سمك أبو سيف

يحتوي سمك أبو سيف على مستويات عالية نسبيًا من الزئبق، لذلك تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتناول ما لا يزيد عن قطعة واحدة في الأسبوع. وبصرف النظر عن المخاوف الصحية الأخرى المرتبطة بتناول الأسماك الحاوية على الزئبق، يتداخل الزئبق مع قدرة جسمك على امتصاص الزنك، ويمكن أن يتسبب نقص الزنك في ترقق شعرك وتساقطه.

الأطعمة الدهنية

تفرز فروة رأسك الزيت الخاص بها المسمى بالزهم، والذي يحافظ على رطوبة ونضارة شعرك. ومع ذلك، عندما تأكل الكثير من الدهون، تبدأ فروة رأسك في إفراز المزيد من الدهون أيضًا، مما يجعل شعرك يبدو دهنيًا وباهتًا، وهذا الحمل الزائد من الشحوم يخل بالتوازن الدقيق على فروة رأسك، وعندما يتم تغطية بصيلات الشعر بالشحوم، فإنها توقف نمو الشعر.