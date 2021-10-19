الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر.. استبعد هذه الأطعمة من نظامك الغذائي

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر.. استبعد هذه الأطعمة من نظامك الغذائي
0

تواصل – وكالات:

يستمد الشعر العناصر الغذائية مما يأكله الأشخاص كما هو الحال كأي جزء من أجزاء الجسم.

وفي حال كان شعرك خفيفًا أو يتساقط، فقد حان الوقت لاستبعاد هذه الأطعمة الأربعة من نظامك الغذائي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

السكر

السكر هو أحد المسببات الرئيسية لتساقط الشعر، ويمكن أن يتسبب السكر في ضعف الدورة الدموية، مما يوقف التدفق الصحي للدم إلى أعلى رأسك وبصيلات شعرك، وهذا يمنع بصيلات شعرك من الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها. ويمكن أن يتسبب السكر أيضًا في ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، مما يتسبب في تساقط الشعر.

مشتقات الألبان

إذا اخترت منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب كامل الدسم والأجبان، فإن الدهون الموجودة في منتجات الألبان هذه يمكن أن تؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون المسبب لتساقط الشعر. وأيضًا، إذا كنت تعاني من أي أمراض جلدية تسبب حكة أو قشور في فروة الرأس مثل قشرة الرأس أو الأكزيما أو الصدفية، يمكن أن تؤدي منتجات الألبان إلى زيادة في وتيرة تساقط الشعر.

سمك أبو سيف

يحتوي سمك أبو سيف على مستويات عالية نسبيًا من الزئبق، لذلك تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتناول ما لا يزيد عن قطعة واحدة في الأسبوع. وبصرف النظر عن المخاوف الصحية الأخرى المرتبطة بتناول الأسماك الحاوية على الزئبق، يتداخل الزئبق مع قدرة جسمك على امتصاص الزنك، ويمكن أن يتسبب نقص الزنك في ترقق شعرك وتساقطه.

الأطعمة الدهنية

تفرز فروة رأسك الزيت الخاص بها المسمى بالزهم، والذي يحافظ على رطوبة ونضارة شعرك. ومع ذلك، عندما تأكل الكثير من الدهون، تبدأ فروة رأسك في إفراز المزيد من الدهون أيضًا، مما يجعل شعرك يبدو دهنيًا وباهتًا، وهذا الحمل الزائد من الشحوم يخل بالتوازن الدقيق على فروة رأسك، وعندما يتم تغطية بصيلات الشعر بالشحوم، فإنها توقف نمو الشعر.

مواد ذات صلة

17 % من مواطني المملكة مصابون بالسكر.. تحذير من ممارسات تسبب مضاعفات خطيرة

17 % من مواطني المملكة مصابون بالسكر.. تحذير من ممارسات تسبب مضاعفات خطيرة

نوع من الأطعمة يضعف الشعر ويسرع من تساقطه

نوع من الأطعمة يضعف الشعر ويسرع من تساقطه

5 أطعمة غنية بحمض الفوليك المفيد لصحة الأطفال… تعرّف عليها

5 أطعمة غنية بحمض الفوليك المفيد لصحة الأطفال… تعرّف عليها

استشاري يوضح حقيقة مقطع «مساج الشفة العُليا» بخفض السكر بالدم

استشاري يوضح حقيقة مقطع «مساج الشفة العُليا» بخفض السكر بالدم

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة