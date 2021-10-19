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توقعات طقس اليوم.. رياح سطحية وأتربة تحد من الرؤية وضباب على عدة مناطق

توقعات طقس اليوم.. رياح سطحية وأتربة تحد من الرؤية وضباب على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استقرار في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى منطقة حائل.

 كما تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الساحلية الشمالية والوسطي من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

رياح سطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلى قد يصل الى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والصويدرة والمهد.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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