الصين.. قاتل يتحول إلى «بطل شعبي» بعد فشل الشرطة في القبض عليه

تواصل- وكالات:

تحول قاتل هارب من مطارادات الشرطة إلى أشبه بالبطل الشعبي، بعد فشل الشرطة الصينية في القبض عليه، لدرجة أنها أعلنت عن مكافأة مالية مجزية لمن يدلهم عليه.

ووعلى الرغم من كونه قتل اثنين من جيرانه وأصاب 3 آخرين، إلا أن الغريب أنه حصل على تضامن الملايين.

وتقول الشرطة الصينية إنها تطارد «أو جيزونغ» البالغ من العمر (55 عاما)، بعدما فر من قريته في مقاطعة فوجيان، جنوب شرقي الصين.

ولم تكتف الحكومة المحلية بمراقبة الوضع عن كثب، بل تدخلت عارضة مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود القاتل أو تقديم أدلة تثبت وفاته.

واستحوذت مطاردة رجل على اهتمام ملايين الصينيين، لكن المفاجئ هو أن كثيرا منهم لا يريدون رؤية الرجل في قبضة الشرطة، بل على العكس من ذلك، يأملون في أن يظل حرا طليقا كما أشارت إلى ذلك «سكاي نيوز».

شبكة «سي إن إن» الأمريكية ترى أن التعاطف الذي ظهر مع القاتل الهارب أمر غير معتاد مع قاتل مزعوم في الصين، حيث يعاقب مرتكب هذا الجرم بالإعدام.