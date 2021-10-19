الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الموارد البشرية» بالرياض تنهي إجراءات الخروج النهائي لأكثر من 7 آلاف وافد

«الموارد البشرية» بالرياض تنهي إجراءات الخروج النهائي لأكثر من 7 آلاف وافد
0

 تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهر الماضي أنه تم إنهاء إجراءات الخروج النهائي لـ7390 وافدا من الجنسيات الآسيوية والعربية بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع ترحيل الرسوم على صاحب العمل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن الإدارة أنهت في المدة نفسها طلبات مستحقات 71 متوفىً من العمالة بمبلغ 961017 ريالا بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم.

وأضاف الحربي أن هذه الجهود تأتي في إطار مهام إدارة العلاقات العمالية التي تشمل استقبال بلاغات التغيُّب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل , إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل.

 

 

 

مواد ذات صلة

كمين محكم يطيح بوافدين حولوا مستودعاً لإنتاج معقمات مغشوشة بالرياض (فيديو)

كمين محكم يطيح بوافدين حولوا مستودعاً لإنتاج معقمات مغشوشة بالرياض (فيديو)

«الراجحي»: توطين 11 نشاطًا في «الباحة» لزيادة فرص عمل المواطنين

«الراجحي»: توطين 11 نشاطًا في «الباحة» لزيادة فرص عمل المواطنين

وفاة 4 وإصابة 5 آخرين إثر سقوط مركبة من مرتفع جبلي بالرياض

وفاة 4 وإصابة 5 آخرين إثر سقوط مركبة من مرتفع جبلي بالرياض

«أرامكو» تستعد لتدشين أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة في هذه المدينة

«أرامكو» تستعد لتدشين أولى محطاتها لبيع الوقود بالتجزئة في هذه المدينة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>