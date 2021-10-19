الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

30 ألف غرامة قفل الشوارع و10 آلاف لنزع الأشجار أو وضع مطبات

30 ألف غرامة قفل الشوارع و10 آلاف لنزع الأشجار أو وضع مطبات
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، والذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي.

وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شَمِل (9) مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، والنظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، والطرق والشوارع، والبناء، ومحطات الوقود، والرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، واللوحات الدعائية والاعلانية، والبيع، ومخالفات المنشآت الصحية، داعيةً المستفيدين للاطلاع على تفاصيل التحديثات بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضافت أن (127) مخالفة – وهو ما يعادل – 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، وذلك في إطار حرص القطاع البلدي على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات.

ومن تلك المخالفات ما يلي:

– 30 ألف ريال غرامة إتلاف الأرصفة وحافاتها أو أعمدة الإنارة او مصابيحها أو لوحات التوزيع أو أي من ممتلكات البلدية الأخرى أو أرصة المنازل بأي وسيلة كانت.
– 15 ألف حال قطع كيابل الإنارة
– 30 ألف حال قفل الشوارع دون تصريح لكل موقع
– 10 آلاف غرامة نزع الأشجار والحشائش
– 10 آلاف غرامة وضع مطبات صناعية بدون موافقة من الجهات المختصة.

وللاطلاع على جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدَث يمكن زيارة الرابط : (اضغط هنا) .

مواد ذات صلة

اعتماد جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث

اعتماد جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث

«الشؤون البلدية» توضح خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال

«الشؤون البلدية» توضح خطوات إصدار رخصة البناء وشهادة الإشغال

بمشاركة 3 وزارات.. تعرّف على أبرز القضايا التي سيناقشها مؤتمر «الصحة» اليوم

بمشاركة 3 وزارات.. تعرّف على أبرز القضايا التي سيناقشها مؤتمر «الصحة» اليوم

إطلاق خدمة «التمويل الإلكتروني» من خلال تطبيق «سكني» المطوّر.. تعرّف على التفاصيل

إطلاق خدمة «التمويل الإلكتروني» من خلال تطبيق «سكني» المطوّر.. تعرّف على التفاصيل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة