30 ألف غرامة قفل الشوارع و10 آلاف لنزع الأشجار أو وضع مطبات

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدّث، والذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات والارتقاء بمستوى النظافة والصحة العامة في المدن وتعزيز الشفافية في القطاع البلدي.

وأوضحت الوزارة أن التعديل الجديد شَمِل (9) مجموعات للمخالفات من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، والنظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، والطرق والشوارع، والبناء، ومحطات الوقود، والرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، واللوحات الدعائية والاعلانية، والبيع، ومخالفات المنشآت الصحية، داعيةً المستفيدين للاطلاع على تفاصيل التحديثات بزيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضافت أن (127) مخالفة – وهو ما يعادل – 43% من مجموع المخالفات يتم وقف تطبيق الجزاء بحقها والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى قبل إيقاع الجزاء، وذلك في إطار حرص القطاع البلدي على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات.

ومن تلك المخالفات ما يلي:

– 30 ألف ريال غرامة إتلاف الأرصفة وحافاتها أو أعمدة الإنارة او مصابيحها أو لوحات التوزيع أو أي من ممتلكات البلدية الأخرى أو أرصة المنازل بأي وسيلة كانت.

– 15 ألف حال قطع كيابل الإنارة

– 30 ألف حال قفل الشوارع دون تصريح لكل موقع

– 10 آلاف غرامة نزع الأشجار والحشائش

– 10 آلاف غرامة وضع مطبات صناعية بدون موافقة من الجهات المختصة.

وللاطلاع على جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدَث يمكن زيارة الرابط : (اضغط هنا) .